Минус 8 футболистов: еще один клуб УПЛ устроил кадровую чистку

Многие украинские клубы солидно перестраиваются в летнее межсезонье. Кадровая чистка не обошла стороной и одесский Черноморец.

По информации источника, "моряков" покинули сразу 8 футболистов. Среди них и перспективный Даниил Алефиренко и опытный нападающий Александр Гладкий.

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Кадровая чистка у "моряков"

В следующем сезоне "черно-синюю" футболку Черноморца не наденет целая группа футболистов, кроме Алефиренко – Дмитрий Непогодов, Евгений Селин, Максим Белый, Александр Демченко, Евгений Задоя, Сергей Политило и Александр Гладкий.

Не исключено, что это не последние потери "моряков". Одесскую команду также могут покинуть Инал Черткоев и Дмитрий Юсов.

Напомним, что Черноморец закончил прошлый сезон-2022/2023 на 10-м месте, набрав 35 баллов в 30 турах. Отставание до 8 позиции составило лишь один пункт. А вот преимущество над 11-м Движением составило 3 очка. В последнем туре в прошлом сезоне "моряки" разгромили Металлист 0:3 и выбили харьковчан из УПЛ.

Одесситы уже даже запланировали первые товарищеские матчи по подготовке к новому сезону-2023/2024. Черноморец планирует сыграть не только против украинских клубов. 1 и 12 июля Черноморец сыграет против Реал Фармы, а 15 июля померяется силами с молдавским Петрокубом.

Отметим, что не только Черноморец производит такую перестройку. Недавно вицечемпион УПЛ Днепр-1 простился с 7 футболистами.