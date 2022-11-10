Минай – Чорноморець 0:1

Гол: Путря, 5 (пен.).

Одесити вже на початку поєдинку зуміли заробити пенальті. Захисник Минаю Дмитро Нємчанінов порушив правила у боротьбі з Владиславом Наумцем і арбітр вказав на одинадцятиметровий. Вирок рефері чітко реалізував ексгравець Маріуполя Ілля Путря.

читайте також Шахтар не відпускає Дніпро-1: донеччани впевнено перемогли Верес – відео голів

Гості вдало грали на контратаках, використовуючи вільні зони, які залишав суперник. На початку другого тайму збільшувати перевагу "моряків" мав активний Наумець, але його удар заблокував захисник Минаю.

На 71-й хвилині матчу гості залишились в меншості. Канадець Манджрекар Джеймс заробив другу жовту картку за порушення проти Вишневського. Проте підопічні Шарана не зуміли скористатись чисельною перевагою.

Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Чорноморця. Команда Григорчука тепер має в своєму активі шість пунктів, але залишається на останній сходинці турнірної таблиці. Минай опустився на 14 місце. У підопічних Шарана 9 очок.

В наступному турі "моряки" зіграють зі Львовом, а Минай проведе гру проти Руха.

Відеоогляд матчу Минай – Чорноморець