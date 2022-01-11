Черноморец официально представил мощный тренерский штаб Григорчука
Источник:ФК Черноморец
Наставник Черноморца Роман Григорчук презентовал свой тренерский штаб. Пока с именитым тренером будет работать 6 специалистов.
Как было анонсировано на пресс-конференции, Степан Матвеев, Михаил Савка, Игорь Касьяненко, Андрей Глущенко, Алексей Гай и Алексей Антонов вошли в тренерский штаб Романа Григорчука.
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Правда, по словам наставника одесского клуба, это далеко не все, кто будет активно участвовать в подготовке обновленного Черноморца к весенней части сезона 21/22.
Главный тренер ФК Черноморец Роман Григорчук отметил, кого не хватает: "Компьютер, врач, массажисты. Плюс мы еще планируем и усиление научной группы, хотя понимаем, что это уйдет не одна неделя и не один месяц. Также нам нужно будет пригласить в штаб ряд специалистов по реабилитации и профилактике".
Григорчук и Черноморец: что известно
- Ранее специалист уже работал в Одессе в 2010 – 2014 годах. С Григорчуком связаны самые громкие достижения Черноморца в современной истории: 1/16 Лиги Европы, финал Кубка Украины и матч за Суперкубок.
- Предыдущим местом работы Григорчука был Шахтер из Солигорска, с которым он становился чемпионом Беларуси в 2020 году. Также он тренировал запорожский Металлург, латвийский Вентспилс, азербайджанскую Габалу и казахстанскую Астану.