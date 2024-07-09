"Моряки" после этого активно начали поиск главного тренера. В итоге, выбор был сделан в пользу Александра Бабича, который ранее уже возглавлял одесситов.

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Возвращение спустя 7 лет

Пресс-служба Черноморца сообщила, что руководство клуба достигло договоренности с 45-летним специалистом. Сейчас он еще не присоединился к команде.

Отмечается, что после возвращения в Украину состоится представление Александра Бабича как главного тренера "моряков". Там он расскажет о планах на сезон и пути их реализации. На какой срок будет подписано соглашение пока неизвестно.

Справка. Бабич уже возглавлял одесситов в 2014-2017 годах. С 2022 года уроженец Алчевска работал в Болгарии (Фратрия и Пирин).

Напомним, что в прошлом сезоне одесский Черноморец занял двенадцатое место в турнирной таблице УПЛ. Новую кампанию "моряки" начнут матчем против Кривбасса. Базовый день проведения первого тура чемпионата Украины – 3 августа.