"Моряки" після цього активно почали пошук головного тренера. У підсумку, вибір було зроблено на користь Олександра Бабича, який раніше вже очолював одеситів.

Читайте також Грав під керівництвом Реброва: ексгравець збірної України та вихованець Динамо повернувся в УПЛ

Повернення через 7 років

Пресслужба Чорноморця повідомила, що керівництво клубу досягло домовленості з 45-річним фахівцем. Наразі він ще не приєднався до команди.

Зазначається, що після повернення в Україну відбудеться представлення Олександра Бабича як головного тренера "моряків". Там він розповість про плани на сезон та шляхи їх реалізації. На який термін буде підписана угода наразі невідомо.

Довідка. Бабич уже очолював одеситів у 2014-2017 роках. З 2022 року уродженець Алчевська працював у Болгарії (Фратрія та Пірін).

Нагадаємо, що в минулому сезоні одеський Чорноморець посів дванадцяте місце в турнірній таблиці УПЛ. Нову кампанію "моряки" розпочнуть матчем проти Кривбаса. Базовий день проведення першого туру чемпіонату України – 3 серпня.