Не удалось прийти в себя после разгрома: Металлист 1925 не смог переиграть Черноморец – видеообзор

Харьковскому коллективу не хватило сил, чтобы победить одного из аутсайдеров Украинской Премьер-лиги. Одесситы в свою очередь понемногу вылезают из зоны вылета.

Черноморец – Металлист 1925 1:1

Голы: Алефиренко, 9 – Вачиберадзе, 19.

Черноморец и Металлист 1925 года провели компромиссную встречу в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги. Одесситы жалуются в надеждах вылезти из "красной территории", а харьковчане приблизиться к еврокубковой зоне. 24 канал.

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Обнадеживающий матч для обеих сторон

"Моряки" уже в дебюте поединка продемонстрировали свое желание остаться в высшем дивизионе Украины. На 9-й минуте матча Черноморец провел красивую комбинацию в пределах штрафной Металлиста 1925. Зиги Бадабинга пас отрезал голкипера харьковчан так, что Даниэлю Алефиренко оставалось занести мяч в пустые ворота соперника, с чем он успешно справился, 1:1.

Однако Металлист 1925 г. не согласился с лидирующей позицией Черноморца. На 19-й минуте матча харьковский коллектив забил свой шикарный гол в ворота "моряков". Грузинский полузащитник Бека Вачиберадзе взял паузу на размышления в штрафной соперника и красивым ударом отправил мяч в дальний угол. У голкипера Черноморца не было шансов спасти свою команду, 1:1.

Все свои голевые моменты команды исчерпали в первом тайме, а во вторую половину встречи приберегли только надежды для своих болельщиков.

Таким образом, Металлист 1925 года занял 7-е место в УПЛ (20 очков в активе) и теперь все шансы вступить в борьбу за место в еврокубках. Черноморец же разместился на 14 месте турнирной таблицы (15 очков в активе). Одесситам осталось еще немного "поднажать", чтобы вылезти из "красной территории".

Видеообзор матча Черноморец – Металлист 1925: