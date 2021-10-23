Черноморец – Львов 1:1

Гол: Михайленко, 71 – Эрнест, 77

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Перед матчем обе команды набрали по шесть очков и находились на дне турнирной таблицы, на один балл опережая пока главного аутсайдера чемпионата Мариуполь. В очном противостоянии соперников можно было ожидать бескомпромиссную борьбу, направленную на достижение результата.

В прошлом туре Черноморец на своем поле с минимальным счетом проиграл Вересу, а Львов дома уступил киевскому Динамо – 1:4.

Последний раз Черноморец и Львов встречались в Премьер-лиге сезона 2018/2019, и тогда соперники обменялись гостевыми победами.

В первом тайме команды показали сухой матч. А вот после перерыва, на 71-й минуте, "моряки" вышли вперед. Смирный перед штрафной отпасовал на Михайленко, который нанес удар – после рикошета от Леки мяч в противоход Ильющенкова залетел в ворота.

Видео гола Михайленко

Гости из Львова сравняли счет уже через 6 минут. После навеса с правого фланга Эрнест грудью сбросил себе мяч и вторым касанием с линии вратарской расстрелял ворота.

Видео гола Эрнеста

Как итог, команды набрали по 1 баллу и делят с Минаем 13-15 места. Однако у клуба из Закарпатья еще 2 игры в запасе.

Черноморец – Львов: видеообзор