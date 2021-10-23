Чорноморець – Львів 1:1

Гол: Михайленко, 71 – Ернест, 77

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Перед матчем обидві команди набрали по шість очок і перебували на дні турнірної таблиці, на один бал випереджаючи поки головного аутсайдера чемпіонату Маріуполь. В очному протистоянні суперників можна було очікувати безкомпромісну боротьбу, спрямовану на досягнення результату.

У минулому турі Чорноморець на своєму полі з мінімальним рахунком програв Вересу, а Львів вдома поступився київському Динамо – 1: 4.

Останній раз Чорноморець і Львів зустрічалися в Прем'єр-лізі сезону 2018/2019, і тоді суперники обмінялися гостьовими перемогами.

У першому таймі команди показали сухий матч. А ось після перерви, на 71-й хвилині, "моряки" вийшли вперед. Смирний перед штрафною відпасував на Михайленка, який завдав удар – після рикошету від Лекі м'яч у протихід Ільющенкова залетів у ворота.

Відео голу Михайленка

Гості зі Львову зрівняли рахунок вже через 6 хвилин. Після навісу з правого флангу Ернест грудьми скинув собі м'яч і другим дотиком з лінії воротарського розстріляв ворота.

Відео голу Ернеста

Як підсумок, команди набрали по 1 балу та ділять з Минаєм 13-15 місця. Однак у клубу із Закарпаття ще 2 гри у запасі.

Чорноморець – Львів відеоогляд