Все решил пенальти: Черноморец нанес Колосу первое поражение в 10 матчах – видео

Поединок в Одессе Черноморец – Колос закрывал воскресную программу 17-го тура УПЛ. Победу хозяевам поля принес единственный гол, забитый с пенальти.

Черноморец – Колос 1:0

Гол: Путря, 76, с пенальти.

Команда Романа Григорчука провалила концовку осенней части чемпионата, оказавшись на 10-й строчке. Колос же последние 9 встреч не проигрывал, пишет 24 Канал.

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Ковалевцы имеют лучшую защиту в лиге. В 15 поединках Колос пропустил всего 9 мячей. В матче против "моряков" команда Вишняка тоже делала ставку на защиту.

По итогу первого тайма ни одной из команд не удалось "размочить" счет. Казалось, что поединок завершится вничью.

На 75-й минуте поединка арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Путря, пробив по центру ворот.

Колос пытался спасти поединок, но игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу "моряков".

Команда Григорчука прервала неприятную проигрышную серию, длившуюся 4 матча. В турнирной таблице Черноморец поднялся на 8 строчку.

Колос потерпел первое поражение в последних 10 матчах. На зимний перерыв команда Вишняка ушла на 9-м месте УПЛ.

Видеообзор матча Черноморец – Колос