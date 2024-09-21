Чорноморець – Карпати 0:1

Голи: Тарас Саків, 52

Вилучення: Адамюк, 64

Чорноморець та Карпати йдуть нога в ногу у турнірній таблиці чемпіонату України, 10 та 11 місце, відповідно. Льві'вяни у цьому матчі мали наміри реабілітуватись після поразки від Шахтаря (5:2), а одесити продовжити переможну серію до двох матчів, інформує 24 канал.

Читайте також Чи зможуть гості вперше переграти "біло-синіх": онлайн-трансляція матчу Динамо – Рух

Мінімальна перемога Карпат

Перший тайм обидві команди розпочали активно та одразу пішла боротьба. Львів'яни атакували ворота Чорноморця, але одесити не збирались грати другим номер та відповідали своїми навалами на ворота Карпат.

На 19-хвилині у боротьбі за м'яч Стеніо Толедо, півзахисник львівських Карпат, отримав пошкодження, йому розбили носа. Одесити та "леви" не збирались зменшувати темп гри та продовжували активно атакувати ворота один одного.

Великих затримок у не було тому арбітр матчу додав всього 1 хвилину. У підсумку перша половина гри завершилась 0:0. Команди пішли у роздягальню для відпочинку та отримання нових настанов від своїх тренерів.

Другий тайм розпочався також активно як і перший. На 52-й хвилині матчу Тарас Саків зі львівських Карпат відзначився шикарним голом зі штрафного. Захисник обережно поклав м'яч під праву стійку.

На 64-й хвилині гри львів'яни залишились у меншості. Менше, ніж за пів години до кінця матчу Володимир Адамюк отримав другу жовту картку та покинув поле.

Чорноморець намагався використати свою перевагу за кількістю гравців, але Карпати змогли завадити одеситам. У підсумку гра закінчилась мінімальною перемогою львів'ян з рахунком 0:1.