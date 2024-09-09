В понедельник, 9 сентября, состоялось онлайн-заседание клубов элитного дивизиона Украины. Главной темой обсуждения было заявление Александра Поворознюка, президента Ингульца, о снятии команды с украинского чемпионата.

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Решение клубов УПЛ по ситуации с Ингульцом

На заседании участников Украинской Премьер-Лиги клубам предложили высказать свое мнение относительно Ингульца. Сообщают, что 7 из 16 клубов чемпионата Украины (без учета Ингульца) или воздержались, или отказались от принятия окончательного решения.

Александр Поворознюк не принимал участие в конференции, его заменял главный тренер петровской команды – Василий Кобин. На совещании также были руководители соответствующих комитетов Украинской ассоциации футбола.

По итогам онлайн-встречи футбольному клубу Ингулец предложили два варианта решения вопроса. Первый – сыграть 14 сентября против Черноморца на резервном стадионе "Горняк" в Кривом Роге, или в Одессе.

Также было определено, что Ингулец должен использовать две недели для того, чтобы получить акт о соответствии спортивного сооружения техническим нормам. Без этого УАФ не может допустить стадион к использованию.

Также руководители УПЛ поставили ультиматум Ингульцу. Клуб должен предоставить окончательный ответ до 10 сентября, не позднее, чем 14:00. В случае отказа команда Александра Поворознюка будет снята с чемпионата Украины.

Напомним, что в следующем туре УПЛ Ингулец должен принимать дома одесский Черноморец. Дата и время проведения игры – 14 сентября, в 13:00.