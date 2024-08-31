Испугался воздушной тревоги: бразильский легионер из Англии покинул Черноморец

Немалое количество иностранных футболистов покинули чемпионат Украины из-за войны, которую начала Россия. Бразильский легионер покинул Черноморец еще до подписания контракта.

Сообщают, что бразильский вингер Фернандо Маседо не будет играть за одесский Черноморец. Стало известно, из-за чего игрок принял такое решение.

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Война в Украине повлияла на решение Маседо

Сообщают, что 20-летний бразилец решил не подписывать контракт с "моряками" из-за напряженной военной ситуации в Украине. Также Маседо испугался звука воздушной тревоги.

К слову. Фернандо Маседо имел опыт игры в Англии. Бразилец выступал за молодежную команду одного из старейших клубов британского полуострова – Шеффилд Юнайтед.

На данный момент бразилец остается без команды и имеет статус свободного агента. В молодежке "клинков" Фернандо сыграл 2 игры в юношеском кубке Англии.

Отметим, что ранее француз Самбу Сиссоко отказался возвращаться в Ворсклу из-за войны в Украине, из-за чего полтавчане вынуждены были отпустить игрока. Также Брайан Себальос сомневался оставаться ли в Динамо, но киевляне смогли уговорить колумбийского защитника.

В субботу, 31 августа, Черноморец сыграет дома против феерического Полесья, в рамках 5-го тура УПЛ. Время проведения матча – 18:00.