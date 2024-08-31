Повідомляють, що бразильський вінгер Фернандо Маседо не буде грати за одеський Чорноморець. Стало відомо, через що гравець прийняв таке рішення.

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Війна в Україні вплинула на рішення Маседо

Повідомляють, що 20-річний бразилець вирішив не підписувати контракт з "моряками" через напружену військову ситуацію в Україні. Також Маседо злякався звуку повітряної тривоги.

До слова. Фернандо Маседо мав досвід гри у Англії. Бразилець виступав за молодіжну команду одного з найстаріших клубів британського півострова – Шеффілд Юнайтед.

На разі бразилець залишається без команди та має статус вільного агента. У молодіжці "клинків" Фернандо зіграв 2 гри у юнацькому кубку Англії.

Зазначимо, що раніше француз Самбу Сіссоко відмовився повертатись у Ворсклу через війну в Україні, через що полтавці змушені були відпустити гравця. Також Браян Себальос сумнівся чи залишатись в Динамо, але кияни змогли вмовити колумбійського захисника.

У суботу, 31 серпня, Чорноморець зіграє вдома проти фєєричного Полісся, в рамках 5-го туру УПЛ. Час проведення матчу – 18:00.