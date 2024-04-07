Александрия в меньшинстве едва не отобрала победу у Черноморца: видео голевой перестрелки

Матч между Черноморцем и Александрией открыл воскресную программу 23-го тура УПЛ-2023/2024. Футбольный триллер в Одессе закончился победой "моряков".

Черноморец – Александрия 3:2

Голы: Бойчук, 10, Путря, 18, Ермаков, 44 – Шулянский, 45+1, Беляев, 52

Удаления: Кампуш, 17 (Александрия)

Первый воскресный матч был щедрым на голы и интригу. Уже в первом тайме болельщики увидели аж четыре гола и удаление в составе гостей, сообщает 24 Канал.

Интересно Назвал главный козырь киевлян: Милевский оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ

Уже на 10-й минуте Бойчук вывел хозяев вперед 1:0. Богдан первым сыграл на добивании после заблокированного голкипером удара от Брагара.

Еще через 7 минут Александрия еще больше усложнила себе задачу. Красную карточку перед собой увидел 27-летний португалец Кампуш, оставив гостей в меньшинстве. Легионер Александрии сфолил в собственной штрафной площади на Штогрине.

Судья после просмотра ВАР показал не только удаление, но и поставил пенальти в ворота гостей. 11-метровый реализовал Путря, удвоив преимущество "моряков" до двух голов 2:0.

В конце первого тайма команды обменялись голами. На мяч Ермакова гости ответили результативным ударом Шулянского.

На перерыв Черноморец ушел с комфортным преимуществом в счете 3:1.

На старте второго тайма Беляев сократил отставание александрийцев до минимума 3:2. Даже в меньшинстве команда Ротаня показывала бойцовский характер.

Если первая часть игры была очень голевой, то во втором тайме был забит лишь один мяч.

Черноморец переиграл Александрию в Одессе 3:2.

После этой победы "моряки" набрали уже 29 баллов и идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Александрия с 24 очками занимает 11-ю позицию.

Видео всех голов в матче Черноморец – Александрия