Черная полоса для украинца: как Зинченко помог сопернику забить Арсеналу – видео грубой ошибки

В рамках 19-го тура АПЛ сезона-2023/2024 Арсенал принимал Вест Хэм. "Канониры" неожиданно уступили сопернику на глазах собственных болельщиков, которые начали ненавидеть Александра Зинченко.

От любви к ненависти один шаг… Именно так можно назвать отношение болельщиков Арсенала к Александру Зинченко, вышедшему в матче против Вест Хэма со старта. Уже с первых минут стало ясно, что игра у украинца вообще не пошла, пишет 24 Канал.

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Наварили в обороне

Украинский футболист много ошибался, а неуверенная игра привела к голу в ворота Арсенала. Габриэль и Зинченко не смогли разобраться, кто же будет выбивать мяч после прострела с фланга в штрафную хозяев. Что привело к результативному удару Соучека, открывшего счет в матче – 0:1 в пользу Вест Хэма.

Зинченко и Габриэль привезли гол в ворота Арсенала: смотрите видео

Именно со счетом 0:1 в пользу Вест Хэма команды ушли на перерыв. После отдыха Зинченко и Габриэль продолжили игру, но уже на 64-й минуте Александра сняли с матча.

Украинский футболист провел один из самых плохих поединков в футболке лондонского клуба. Для Зинченко этот матч стал 24-м в текущем сезоне-2023/2024.

Арсенал же еще до замены украинца пропустил во второй раз после розыгрыша углового. Финальный свисток зафиксировал победу Вест Хэма на выезде 0:2. "Канониры" же неожиданно потерпели домашнее поражение.

После поединка болельщики Арсенала набросились на Зинченко и обвинили его в поражении. Также фаны "канониров" попросили Микеля Артету посадить украинца на скамейку запасных. А лишь несколько матчей тому же фанаты пели оды Зинченко.