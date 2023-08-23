Не простили вылет из Кубка: амбициозный дебютант УПЛ отправил в отставку главного тренера

Матч 1/16 финала Кубка Украины против сумской Виктории оказался последним для наставника ЛНЗ Александра Ковпака. Руководство клуба решило попрощаться с молодым специалистом.

Черкасский ЛНЗ сенсационно уступил перволиговой Виктории и оказался за бортом розыгрыша Кубка Украины. Такой результат не устроил руководство дебютанта УПЛ, которое отправило в отставку главного тренера команды Александра Ковпака.

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Вторая отставка в УПЛ

Отметим, что в УПЛ черкасская команда тоже забуксовала. После выездной победы над Минаем (3:0), ЛНЗ дважды подряд уступил. Сначала подопечные Ковпака проиграл Кривбассу (0:2), а затем дома житомирскому Полесью (1:2).

Кубковое поражение от Виктории (0:1) стало третьим подряд. Судьбу поединка решил единственный гол, который на 13-й минуте матча забил Богдан Мишенко.

В чемпионате УПЛ черкасская команда после 4-х сыгранных матчей занимает 13-е место из 16. Учитывая солидную комплектацию в летнее межсезонье, руководство клуба рассчитывает на лучшие результаты.

Напомним, что Александр Ковпак возглавил ЛНЗ в декабре 2022 года. Под его руководством черкасская команда завоевала путевку в УПЛ.