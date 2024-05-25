Досрочная победа: украинский боксер побил мексиканца в Польше

Украинский боксер Федор Черкашин провел поединок против представителя Мексики Хорхе Коты. Это был 25-й поединок уроженца Харькова на профессиональном ринге.

В пятницу 24 мая, в польском Жешуве состоялся вечер бокса. В со-главном поединке шоу Федор Черкашин встречался с мексиканцем Хорхе Кота, пишет 24 Канал.

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Результат боя Черкашин – Кота

Боксеры провели 10-раундовый бой в лимите средней весовой категории (до 72,6 килограмма). Соперник украинца значительно уступал в мастерстве. Мексиканец был медленным и каждый раз пропускал удары от Черкашина.

Все решилось за 10 секунд до завершения седьмого раунда. После серии ударов угол мексиканца выбросил полотенце. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Черкашина техническим нокаутом.

Видео победы Черкашина