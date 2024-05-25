У п'ятницю 24 травня, у польському Жешуві відбувся вечір боксу. У співголовному поєдинку шоу Федір Черкашин зустрічався з мексиканцем Хорхе Кота, пише 24 Канал.

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Результат бою Черкашин – Кота

Боксери провели 10-раундовий бій в ліміті середньої вагової категорії (до 72,6 кілограма). Суперник українця значно поступався у майстерності. Мексиканець був повільним та щоразу пропускав удари від Черкашина.

Все вирішилося за 10 секунд до завершення сьомого раунду. Після серії ударів кут мексиканця викинув рушник. Рефері зупинив бій та зафіксував перемогу Черкашина технічним нокаутом.

Відео перемоги Черкашина