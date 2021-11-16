Через 10 лет в Украине планируют провести зимнюю Олимпиаду, – министр спорта

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился амбициозными планами по зимней инфраструктуре Украины. Он заявил о возможном проведении Олимпиады в стране через десять лет.

Амбициозные цели от министра спорта

Чиновник заверил, что за 30 лет в Украине не было предоставлено надлежащих условий для подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Однако он убежден, что сейчас удается постепенно исправлять эту ситуацию и напомнил о возведении биатлонного комплекса в Буковеле.

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Мы работаем над тем, чтобы за 10 лет проводить в Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет проводиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх,

– заявил Гутцайт.

Гутцай уверяет, что министерство сделало все для того, чтобы украинские спортсмены достойно выступили на Олимпийских играх в Пекине.

"Мы обеспечили все тренировочные сборы, закупили оборудование – то есть полностью все сделали для наших спортсменов. Каждая федерация нам сообщила, сколько ей нужно средств для подготовки, – мы столько и выделили", – сказал чиновник.

Подготовка Украины к Олимпиаде-2022