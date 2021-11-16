Амбітні цілі від міністра спорту

Чиновник запевнив, що за 30 років в Україні не було надано належних умов для підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Водночас Гутцайт переконаний, що зараз вдається поступово виправляти цю ситуацію та нагадав про зведення біатлонного комплексу у Буковелі.

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Ми працюємо над тим, аби за 10 років проводити в Україні зимові Олімпійські ігри. Ви ж розумієте, що для цього розбудовуватимуть зимову інфраструктуру. А якщо це буде зроблено, у нас в майбутньому буде більше претендентів на медалі на зимових іграх,

– заявив Гутцайт.

Він запевнив, що міністерство зробило все для того, аби українські спортсмени гідно виступили на Олімпійських іграх у Пекіні.

"Ми забезпечили всі тренувальні збори, закупили обладнання – тобто повністю все зробили для наших спортсменів. Кожна федерація нам повідомила, скільки їй потрібно коштів для підготовки, – ми стільки й виділили, – сказав чиновник.

Підготовка України до Олімпіади-2022