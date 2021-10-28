Министерство молодежи и спорта выполнило все свои обещания
Гутцайт уверяет, что Министерство молодежи и спорта полностью обеспечило закупки спортивного оборудования и инвентаря и проведение соответствующих собраний. А еще государство назначило 12 стипендий для выдающихся тренеров, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх.
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Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 миллионов гривен на подготовку к Олимпийским играм в Пекине,
– заявил Гутцайт.
Министр подчеркнул, что он лично готов подключаться ко всем вопросам связанным с нашими спортсменами и тренерами.
"Конечно, понимаю, что главная задача государства – построить спортивную инфраструктуру для еще более качественной подготовки наших спортсменов. К сожалению, почти все годы независимости Украины этим вопросом никто не занимался. Но, имея большую поддержку непосредственно от Главы государства, мы активно меняем ситуацию и уже через несколько лет вы сможете увидеть совсем другую картину", – рассказал Гутцайт.
Также чиновник вспомнил, современный биатлонный комплекс, который успешно развивается в селе Поляница Ивано-Франковской области.
До главных зимних Игр осталось не так много времени. Министерство молодежи и спорта выполнило все свои обещания перед федерациями,
– добавил напоследок министр.