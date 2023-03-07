Чемпионка мира по смешанным единоборствам проходит отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Источник:ГУНП в днепропетровской области
Титулованная спортсменка Светлана Гоцик решила записаться в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють". Подразделение будет выполнять задачи по деоккупации Луганской области.
Второй год Украина отстаивает свою независимость в войне с коварным врагом. На защиту своей Родины встали тысячи представителей украинского спорта. Среди них чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик.
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Воин не только в спорте, но и в жизни
Светлана начала заниматься спортом с 13-ти лет. Сначала она посещала секцию по боксу и стала кандидатом в мастера спорта. Затем она избрала смешанные единоборства. Девушка становилась неоднократной чемпионкой мира, в том числе по версии WWFC.
Когда она узнала, что многие ее коллеги по спорту приобщаются к штурмовым бригадам МВД, также решила присоединиться к освобождению украинской земли от оккупантов.
Знаете, сейчас такое время, когда каждый, на мой взгляд, должен внести максимум своих сил и возможностей, чтобы приблизить нас к победе. И я не исключение. Я очень хорошо подумала. И я хочу бить москалей. Хотела попасть в подраздел "Сафари". Там очень много спортсменов, которые покинули свою карьеру. И я очень хочу к ним присоединиться,
– рассказала о своем решении Гоцик.
Светлана уверена, что хорошая физическая подготовка поможет ей пройти отбор в штурмовую бригаду.
Будет глупо, если я отвечу, что не боюсь. Есть переживания, волнения. Но все зависит от того, как я с этим справлюсь. Я контролирую их и готова к борьбе с врагом. Я уверена в себе. Не только в спорте, но и в жизни я – воин, поэтому уверена, что у меня получится,
– призналась чемпионка мира.