Второй год Украина отстаивает свою независимость в войне с коварным врагом. На защиту своей Родины встали тысячи представителей украинского спорта. Среди них чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик.

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Воин не только в спорте, но и в жизни

Светлана начала заниматься спортом с 13-ти лет. Сначала она посещала секцию по боксу и стала кандидатом в мастера спорта. Затем она избрала смешанные единоборства. Девушка становилась неоднократной чемпионкой мира, в том числе по версии WWFC.

Когда она узнала, что многие ее коллеги по спорту приобщаются к штурмовым бригадам МВД, также решила присоединиться к освобождению украинской земли от оккупантов.

Знаете, сейчас такое время, когда каждый, на мой взгляд, должен внести максимум своих сил и возможностей, чтобы приблизить нас к победе. И я не исключение. Я очень хорошо подумала. И я хочу бить москалей. Хотела попасть в подраздел "Сафари". Там очень много спортсменов, которые покинули свою карьеру. И я очень хочу к ним присоединиться,

– рассказала о своем решении Гоцик.

Светлана уверена, что хорошая физическая подготовка поможет ей пройти отбор в штурмовую бригаду.

Будет глупо, если я отвечу, что не боюсь. Есть переживания, волнения. Но все зависит от того, как я с этим справлюсь. Я контролирую их и готова к борьбе с врагом. Я уверена в себе. Не только в спорте, но и в жизни я – воин, поэтому уверена, что у меня получится,

– призналась чемпионка мира.

Напомним, в январе 2023 года МВД начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" – это бригада Нацполиции "Лють", бригада Госпогранслужбы "Стальная граница" и шесть бригад Нацгвардии. Эти подразделения будут освобождать временно оккупированные территории Украины.