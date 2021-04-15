Денис Поворозюк, Александр Беда и Ростислав Парнак не будут принимать участия в судейской жеребьевке с 21 по 31 апреля 2021 года.

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Почему дисквалифицировали судей

Такое решение принято после анализа двух матчей между Будивельником и Тернополем, а также Николаевом и Одессой. Работа рефери в этих матчах признана некачественной, судьи допускали много явных ошибок, а также слабо контролировали игру.

Матч между Будивельником и Тернополем завершился победой киевлян (92:69), а Николаев уступил Одессе с разницей в два очка (88:90).