Тренерское кресло как электрический стул: в Тунисе клубы отличились "нетерпеливым" достижением

Чемпионат Туниса установил уникальный рекорд по итогам текущего сезона. Тренеры там долго не задерживались.

Специалисты швейцарского еженедельника "CIES Football Observatory Weekly Post" провели интересное исследование. Тунисская профессиональная лига стала лидером по нестандартному показателю.

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Сложная ноша тренеров

Швейцарцы исследовали 60 разных мировых чемпионатов, их целью было узнать, сколько тренеров высших дивизионов не смогли доработать текущий сезон до конца. Лидером по количеству увольнений в элите страны стала Тунисская профессиональная лига с показателем в 100 процентов. Все 16 тренеров чемпионата Туниса, стартовавшие во главе своего клуба в нынешней кампании, были уволены по ходу сезона. Такой результат стал уникальным, то есть ни в одном из 60 исследованных лиг такой показатель повторен не был.

Компанию Туниса на верхушке "таблицы" составили три балканских страны. В боснийской (12 команд) и македонской (11 коллективов) высших лигах только по одному тренеру отработали весь сезон от начала до конца (91,7% и 90,9% уволенных). Во время проведения сербской Суперлиги работу потеряли 14 из 16 наставников (87,5%).

Наименее радикальными оказались "теплые" страны. Лидером данного списка стала Индия (11 клубов в чемпионате), где состоялась всего одна отставка тренера в течение сезона (9,1%). На второй и третьей позиции перечня оказались Мальта - 3 из 14 освобожденных коучей (21,4%) и Австралия, где с должностью простились 3 из 12 тренеров (25%).

Кстати говоря. Среди топовых чемпионатов больше всего отставок произошло в АПЛ – 11 из 20 наставников (55%), меньше всего – в Серии А (7 с 20, 35%).

Что касается Украинской Премьер-лиги, то в наш чемпионат оказался на 44-й строчке из 60. В украинском элитном дивизионе от начала до конца сезона кампанию не смогли провести 7 из 16 тренеров (43,8%). В частности, к изменениям прибегли такие коллективы, как Александрия, Металлист, Движение, Львов, Металлист 1925, Минай и Ингулец.