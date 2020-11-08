В чемпионате России мяч после удара полетел в Черное море: видео
Курьезный случай произошел в матче Второй лиги России по футболу "Туапсе" – "Спартак-Нальчик" (0:4).
Во время игры 14-го тура в зоне "Юг" защитник хозяев Максим Деменко вынес мяч за пределы стадиона. Это произошло на 19-й минуте, пишет 24 канал.
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Мяч попал в море. Во время трансляции ближе к окончанию первого тайма было видно, что он поплыл.
Участники матча никак не отреагировали на этот эпизод, а вот оператор у камеры не удержался от комментария: "Тидищ! Ох, кто купаться пойдет?».
Что известно о стадионе "МБУ СШ №6"
Такая ситуация стала возможной из-за географического положения арены. Стадион "МБУ СШ №6" (ранее – "Водник") находится на первой линии моря, на месте дикого каменистого пляжа рядом с Морским вокзалом Туапсе.
Мяч полетел в Черное море: смотрите видео
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