Курйозний випадок стався у матчі Другої ліги Росії з футболу "Туапсе" – "Спартак-Нальчик" (0:4).

Під час гри 14-го туру в зоні "Південь" захисник господарів Максим Деменко виніс м'яч за межі стадіону. Це сталося на 19-й хвилині, пише 24 канал.

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М'яч потрапив у море. Під час трансляції ближче до закінчення першого тайму було видно, що він поплив.

Учасники матчу ніяк не відреагували на цей епізод, а ось оператор біля камери не втримався від коментаря: "Тидищ! Ох, хто купатися піде?".

Що відомо про стадіон "МБУ СШ №6"

Така ситуація стала можливою через географічне положення арени. Стадіон "МБУ СШ №6" (раніше – "Воднік") знаходиться на першій лінії моря, на місці дикого кам'янистого пляжу поруч з Морським вокзалом Туапсе.

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