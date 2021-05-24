До турніру в Ризі встановили прапори усіх краї-учасниць. Серед них і Білорусь. Використали офіційний прапор Білорусі.

Та після скандалу із затримання опозиційного журналіста та співзасновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, влада Риги та Латвії вирішила змінити прапор Білорусі. Нагадаємо, журналіст вертався літаком з Афін до Вільнюса. Літак з Протасевичем на борту, коли він був у повітряному просторі Білорусі, змусили приземлитися в Мінську. Для цього в небо підняли винищувач.

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Такий зухвалий вчинок не залишився осторонь світу спорту. Мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція. За його використання в Білорусі можуть затримати.

"Серед прапорів хокейного чемпіонату ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політичні біженці! Прапори, що символізують режим, який займається державним тероризмом, не повинен бути присутнім в Ризі – ми його зняли", – написав Мартіньш Стакіс.

Варто додати, що разом з прапором Білорусі замінили і прапор Росії. Хокеїсти цієї країни виступають на турнірі, але через заборону Всесвітньої антидопінгової агенції, не можуть використовувати офіційну символіку – прапор, гімн та назву. Тому вони як "нейтральні атлети" під прапором олімпійського комітету РФ. Але в Ризі вивісили прапор Росії. Тепер і його замінили на прапор олімпійського комітету.