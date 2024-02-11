Ляп голкипера и промах года: в чемпионате Австралии произошел легендарно забавный эпизод – видео

В субботу, 10 февраля, состоялись очередные матчи элитного дивизиона чемпионата Австралии по футболу. В одном из них Сентрал Коуст Маринерс на своем поле принимал Сидней.

Хозяева считались фаворитом поединка. Они подходили к нему на втором месте в турнирной таблице, а гости расположились в середине, пишет 24 Канал.

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Момент, который форвард запомнит на всю жизнь

Однако уже на 20-й минуте матча андердоги оформили комфортный гандикап в 3 мяча. Более того, первые полчаса должны были заканчиваться со счетом 0:4, но форвард Сиднея Патрик Вуд не воспользовался фантастической возможностью.

Игроки Сентрал Коуст Маринерс контролировали мяч на своей половине поля и отдали пас на опытного 38-летнего вратаря Дэнни Вуковича. Тот неуклюже обработал передачу и пытался переправить мяч партнеру, но подарил его сопернику в метре от своих ворот.

Этот ляп уже выглядел забавно, но дальше была вишенка на торте. 21-летний нападающий уже готовился праздновать взятие ворот, но не попал с убойной позиции. Это стоит увидеть.

Смотрите забавное видео, которое уже стало вирусным в сети

. В итоге, матч закончился со счетом 1:3. Хозяева остались на второй строчке в турнирной таблице, а гости сократили до них расстояние, которое сейчас составляет 5 очков, и занимают шестое место.