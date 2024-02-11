Господарі вважалися фаворитом поєдинку. Вони підходили до нього на другому місці в турнірній таблиці, а гості розташувалися в середині, пише 24 Канал.

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Момент, який форвард запам'ятає на все життя

Проте вже на 20-й хвилині матчу андердоги оформили комфортний гандикап у 3 м'ячі. Ба більше, перші пів години мали закінчуватися з рахунком 0:4, але форвард Сіднея Патрік Вуд не скористався фантастичною можливістю.

Гравці Сентрал Коуст Марінерс контролювали м'яч на своїй половині поля та віддали пас на досвідченого 38-річного воротаря Денні Вуковича. Той незграбно обробив передачу та намагався переправити м'яч партнеру, але подарував його супернику в метрі від своїх воріт.

Цей ляп уже виглядав кумедно, але далі була вишенька на торті. 21-річний нападник уже готувався святкувати взяття воріт, але не влучив з убивчої позиції. Це варто побачити.

Дивіться кумедне відео, яке вже стало вірусним у мережі

Довідка. У підсумку, матч закінчився з рахунком 1:3. Господарі залишилися на другій сходинці в турнірній таблиці, а гості скоротили до них відстань, яка наразі становить 5 очок, і посідають шосте місце.