В чемпионате Англии рекордное количество больных коронавирусом: что будет с сезоном

Английская Премьер-лига получает крайне неутешительные отчеты тестирований команд на COVID-19. За последнюю неделю установлен новый рекорд количества инфицированных.

В английской Премьер-лиге за неделю зафиксировали рекордные 90 случаев заражения коронавирусом среди игроков и клубного персонала.

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Ранее клубы перешли на новый график тестирования: вместо двух экспресс-тестов на неделю игроки и сотрудники клуба сдают экспресс-тест каждый день и ПЦР-тест дважды в неделю.

На прошлой неделе в Премьер-лиге зафиксировали 42 положительных теста, что на тот момент было рекордным показателем с мая 2020 года.

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