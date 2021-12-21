В чемпионате Англии рекордное количество больных коронавирусом: что будет с сезоном
21 декабря 2021 , 20:47Читати новину українською
Источник:АПЛ
Английская Премьер-лига получает крайне неутешительные отчеты тестирований команд на COVID-19. За последнюю неделю установлен новый рекорд количества инфицированных.
В английской Премьер-лиге за неделю зафиксировали рекордные 90 случаев заражения коронавирусом среди игроков и клубного персонала.
К слову АПЛ могут остановить посреди сезона: футболистов ждут строгие запреты
Ранее клубы перешли на новый график тестирования: вместо двух экспресс-тестов на неделю игроки и сотрудники клуба сдают экспресс-тест каждый день и ПЦР-тест дважды в неделю.
На прошлой неделе в Премьер-лиге зафиксировали 42 положительных теста, что на тот момент было рекордным показателем с мая 2020 года.
Что ждет АПЛ дальше
- На фоне распространения коронавирусной инфекции клубы АПЛ на экстренном совещании решили не приостанавливать чемпионат. В минувшие выходные шесть из десяти матчей 18-го тура пришлось отложить из-за вспышки коронавируса в клубах.
- Всего же в последнем туре отменили шесть матчей из десяти. В то же время количество тестов на этом этапе будет расти. Следующий тур запланирован на 26-27 декабря.