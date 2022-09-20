В чемпионате Украины голкипер забил чудо-гол из-за всего поля: безумное видео
Не только в профессиональных футбольных лигах забивают шедевры. В чемпионате Украины среди любительских команд отличились забитым мячом невероятной красоты.
Редкий гол вратаря
Гол был забит в домашнем матче для львовского Куликова против Луцкантехмонтажа №536. В первом тайме гости из Луцка открыли счет на табло, сообщает 24 канал.
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Голкипер луцкой команды выбил мяч далекой из собственных владений. Мяч ударился о газон, мокрый из-за ливня, и залетел за воротничок вратарю Куликова, который далеко вышел из ворот.
Страж ворот Луцкантехмонтаж №536 отметился редким голом. Очень редко можно увидеть среди авторов голов фамилию голкипера.
К сожалению, для гостей этот невероятный гол не принес им три очка. Только на последней минуте игры Куликов сравнял цифры на табло и поставил точку в поединке. Следует отметить гол хозяев в верхнюю девятку.
1:1 – боевая мировая в дождливом матче.
Видеообзор матча (гол голкипера с 1:15)