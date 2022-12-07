У середу, 7 грудня, завершився перенесений матч 14 туру УПЛ між Рухом та Чорноморцем. Львів'яни пропустили двічі у першому таймі, але змогли відігратись по перерві та вирвали нічию.

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Цей матч став останнім в чемпіонаті України у 2022 році. Загалом у першому воєнному сезоні УПЛ відіграно 15 турів, за виключенням п'яти матчів, які були перенесені на 2023 рік:

Дніпро-1 – Олександрія

Львів – Шахтар

Олександрія – Металіст 1925

Минай – Шахтар

Інгулець – Рух

Сенсаційний лідер

Головною сенсацією першого кола можна назвати зимового чемпіона, пише 24 канал. Чинним лідером УПЛ є не Динамо чи Шахтар, а Дніпро-1. Команда Олександра Кучера 13 матчів йшла без поразок і лише в останній грі року поступилась Кривбасу.

Слідом за дніпрянами розташувались Шахтар і Динамо, які відстають від лідера на 5 очок. Правда, донеччани зіграли на матч менше ніж Дніпро-1, а кияни – на матч більше.

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Також впевнені позиції у єврокубковій зоні мають Зоря та Олександрія. Луганці випереджають шостий Колос на 8 балів, а "аграрії" – на чотири, але при двох поєдинках в запасі.

Хто може вилетіти

Цікава ситуація і в зоні вильоту та зоні перехідних матчів. Нагадаємо, що 15-16 місця одразу понизяться у Першу лігу, тоді як 13-14 місця зіграють у плей-ауті з командами, які посядуть 3-4 місця у другому дивізіоні.

Головною невдахою першої частини став Львів, який на фініші програв три поспіль матчі. Підопічні Дулуба відстають від рятівної зони на 5 балів. Також в зоні вильоту йде Чорноморець, а в зоні плей-аут – Минай та Інгулець.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 14 11 2 1 31-10 35 2 Шахтар 13 9 3 1 29-11 30 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 30 4 Зоря 15 8 4 3 32-22 28 5 Олександрія 13 7 3 3 23-19 24 6 Колос 15 5 5 5 14-18 20 7 Металіст 1925 14 4 6 4 13-17 18 8 Кривбас 15 5 3 7 11-16 18 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 18 10 Верес 15 5 2 8 17-20 17 11 Металіст 15 4 4 7 15-23 16 12 Рух 14 3 5 6 17-22 14 13 Минай 14 3 5 6 10-15 14 14 Інгулець 14 3 4 7 12-18 13 15 Чорноморець 15 2 5 8 10-20 11 16 Львів 14 2 3 9 9-21 9

Гонка бомбардирів

Що стосується гонки бомбардирів, то лідером у цьому рейтингу на зиму йде нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Форвард збірної України набив 11 м'ячів.

На один менше у хавбека Динамо Віталія Буяльського. Сім голів забив вінгер Шахтаря Михайло Мудрик, який до речі є лідером у таблиці головних асистентів УПЛ (7 результативних передач).

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 11 Віталій Буяльський (Динамо) – 10 Михайло Мудрик (Шахтар) – 7 Віктор Циганков (Динамо) – 6 Таллес (Рух) – 6 Максим Прядун (Металіст) – 6 Данило Сікан (Шахтар) – 6 Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5 Ігор Кірюханцев (Зоря) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Андрій Цуріков (Олександрія) – 5

Цікава статистика У першому колі чемпіонату України було зіграно 115 матчів, у яких було забито 285 голів. В середньому – 2,74 м'ячі за поєдинок.

За попередніми планами друге коло УПЛ має стартувати 4 березня 2023 року, а завершитиь сезон повинен 3 червня. Звісно. за умови непогіршення ситуації на фронті. Хочеться сподіватись, що після зими клуби зможуть грати у своїх рідних та мирних містах.