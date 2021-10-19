Чемпионат мира по спортивной гимнастике: две украинки прошли в финал

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю стартовал с двухдневной квалификации в женских соревнованиях. По этим результатам определились все участницы финалов в личном многоборье и на отдельных снарядах.

В Японию женская сборная Украины отправилась в составе Анастасии Бачинской, Елизаветы Губаревой, Яны Федоровой и Валерии Осиповой. Бачинская и Губарева выступили в многоборье.

Интересно Украины установила исторический антирекорд Олимпиад в спортивной гимнастике

Бачинская и Губарева в финале личного многоборья

Попасть в финал личного многоборья на чемпионате мира удалось 24 спортсменкам, среди которых 2 украинки.

Бачинская заняла 9-е место, за свое выступление в личном многоборье, она получила оценку 52.655. От лидера по квалификации Ангелины Мельников из России украинка отстала на 4.4 балла.

Губарева преодолев квалификацию оказалась на 15-том месте. Елизавета получила общую оценку 51.265.

Для Украины попадание Бачинской и Губаревой в финал личного многоборья на чемпионате мира является историческим моментом. Ведь это лучший результат за последние 15 лет.

Ранее это удалось Алине Козич и Дарье Згобе, которые в 2006 году сумели пройти квалификацию на мировом первенстве.

Выступления Бачинской в ​​квалификации вольных упражнений

Также Бачинская успешно преодолела квалификацию в вольных упражнениях, заняв 9-е место. Несмотря на то, что в финал смогли попасть только 8 лучших. Украинка преодолела отбор, поскольку каждая страна не могла быть представлена ​​более чем двумя гимнастками в личных финалах. За свое выступление Анастасия получила оценку 13.100.

Также Бачинская стала первой украинской гимнасткой за четыре года, которая выступит в финале чемпионата мира в личном многоборье и на отдельном снаряде.