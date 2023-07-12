Украина может бойкотировать чемпионат мира по пляжному футболу из-за участия Беларуси

Наша команда может не поехать на Мундиаль в ОАЭ из-за выхода на турнир страны-террористки. Впрочем, вероятность, что ФИФА сможет развести Украину и Беларусь вплоть до финала.

В начале недели сборная Украины по пляжному футболу гарантировала себе выход на чемпионат мира-2024. Команда Николая Костенко обыграла Молдову в решающем матче.

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Это первый для нашей команды выход на Мундиаль за десять лет. Впрочем, есть вероятность, что Украина не поедет на ЧМ в ОАЭ в следующем году. Дело в том, что вместе с "сине-желтыми" на турнир квалифицировалась Беларусь.

Министерство молодежи и спорта весной издало указ о запрете для украинцев на участие в совместных турнирах с представителями России и Беларуси. Это правило не действовало в квалификации, ведь УЕФА гарантировала разведение украинцев и белорусов по разным группам.

Но ведь в финальной части выход на страну-террористку более вероятен. Минмолодежьспорта пока не дало ответ о возможности участия Украины на пляжном ЧМ.

Будем рассматривать этот вопрос, будем совещаться. Это сложный вопрос. Это болезненный вопрос, но мы стоим на своем. Если мы будем участвовать в соревнованиях, где есть русские и белорусы, мы будем признавать, что они могут быть в спортивном мире рядом с нормальными людьми,

– объяснил президент НОК и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Впрочем, относительно возможного бана высказался главный тренер команды Николай Костенко. Он заверил, что ФИФА разведет Украину и Беларусь таким образом, чтобы очная встреча в финал была бы невозможна.

Позиция моя личная как тренера, а также тренерского корпуса и команды – мы категорически против того, чтобы белорусские и российские спортсмены принимали участие в любых соревнованиях. Но вопрос о бойкоте заключается в принятии решения в руководстве федерации и руководстве министерства,

– заявил Костенко.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 г. в ОАЭ. Для Украины это должен стать четвертый Мундиаль по пляжному футболу. Участие в турнире должны принять 16 команд: