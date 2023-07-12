На початку тижня збірна України з пляжного футболу гарантувала собі вихід на чемпіонат світу-2024. Команда Миколи Костенка переграла Молдову у вирішальному матчі.

До теми Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024 вперше за 10 років

Це перший для нашої команди вихід на Мундіаль за 10 років. Втім є вірогідність, що Україна не поїде на ЧС в ОАЕ наступного року. Справа у тому, що разом із "синьо-жовтими" на турнір кваліфікувалась Білорусь.

Міністерство молоді і спорту навесні видало указ про заборону для українців на участь в спільних турнірах з представниками Росії та Білорусі. Це правило не діяло у кваліфікації, адже УЄФА гарантувала розведення українців та білорусів по різних групах.

Але ж у фінальній частині вихід на країну-терористку є більш ймовірним. Мінмолодіспорту поки не дало відповідь щодо можливості участі України на пляжному ЧС.

Будемо розглядати це питання, будемо радитися. Це складне питання. Це болюче питання, але ми стоїмо на своєму. Якщо ми будемо приймати участь в змаганнях, де є росіяни і білоруси, ми будемо визнавати, що вони можуть бути в спортивному світі поруч з нормальними людьми,

– пояснив президент НОК та міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

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Втім щодо можливого бану висловився головний тренер команди Микола Костенко. Він запевнив, що ФІФА розведе Україну та Білорусь таким чином, щоб очна зустріч до фіналу була б неможлива.

Позиція моя особиста як тренера, а також тренерського корпусу та команди – ми категорично проти, щоб білоруські та російські спортсмени брали участь у будь-яких змаганнях. Але питання щодо бойкоту полягає в прийнятті рішення в керівництві федерації та керівництві міністерства,

– заявив Костенко.

Чемпіонат світу з пляжного футболу пройде з 15 по 25 лютого 2024 року в ОАЕ. Для України це має стати четвертий Мундіаль з пляжного футболу. Участь у турнірі мають взяти 16 команд: