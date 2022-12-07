В четвертьфинале чемпионата мира 2022 года выступят пять европейских сборных (Нидерланды, Франция, Англия, Хорватия и Португалия), две из Южной Америки (Бразилия и Аргентина), а также одна из Африки (Марокко).

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Четыре из восьми этих сборных выигрывали в свое время чемпионат мира. Таким достижением могут похвастаться Франция, Англия, Бразилия и Аргентина. Франция к тому же – действующий чемпион мира. И в финале тогда французы обыграли Хорватию. А вот Нидерланды трижды играли в финалах и ни разу не победили.

Марокко впервые в своей истории вышло в четвертьфинал чемпионата мира. Следует отметить, что ни одна африканская команда в истории не проходила дальше этой стадии турнира. И вообще Марокко стало лишь четвертой африканской сборной, дошедшей до этой стадии турнира. До этой стадии турнира также доходили Камерун в 1990 году, Сенегал на ЧМ-2002 и Гана на ЧМ-2010.

Матчи 1/4 финала ЧМ-2022

9 декабря

17:00. Хорватия – Бразилия

21:00. Нидерланды – Аргентина

10 декабря

17:00. Марокко – Португалия

21:00. Англия – Франция

Следует напомнить, что 7 и 8 декабря на чемпионате мира не будет матчей. Это первые "выходные" на этом турнире.