У чвертьфіналі чемпіонату світу 2022 виступлять п'ять європейських збірних (Нідерланди, Франція, Англія, Хорватія та Португалія), дві з Південної Америки (Бразилія та Аргентина), а також одна з Африки (Марокко).

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Чотири з восьми цих збірної вигравали свого часу чемпіонат світу. Таким досягнення можуть похвалитися Франція, Англія, Бразилія та Аргентина. Франція до того ж – чинний чемпіон світу. І в фіналі тоді французи обіграли Хорватію. А от Нідерланди тричі грали у фіналах, і жодного разу не перемогли.

Марокко ж вперше у своїй історії вийшло у чвертьфінал чемпіонату світу. Варто відзначити, що жодна африканська команда в історії не проходила далі цієї стадії турніру. Та й загалом Марокко стало лише четвертою африканською збірною, яка дійшла до цієї стадії турніру. До цієї стадії турніру також доходили Камерун в 1990 році, Сенегал на ЧС-2002 та Гана на ЧС-2010.

Матчі 1/4 фіналу ЧС-2022

9 грудня

17:00. Хорватія – Бразилія

21:00. Нідерланди – Аргентина

10 грудня

17:00. Марокко – Португалія

21:00. Англія – Франція

Варто нагадати, що 7 та 8 грудня на чемпіонаті світу не буде матчів. Це перші "вихідні" на цьому турнірі.