Призовой фонд чемпионата мира по футболу 2022 года составит 440 миллионов долларов. Именно эти деньги как призовые и будут распределены между командами-участниками. Например, на предыдущем чемпионате мира в 2018 году в России призовой фонд был 400 миллионов долларов.

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Кто столько получит на ЧМ-2022

Больше всего получит чемпион мира. Победа в финале принесет 42 миллиона долларов призовых. Команда, которая уступит в финале, получит 30 миллионов долларов.

27 миллионов долларов получит команда, победившая в матче за третье место. А сборная, которая финиширует на четвертом месте, получит 25 миллионов долларов.

Команды, которые вылетят на стадии четвертьфинала (четыре сборных), получат по 17 миллионов долларов.

Те команды, которые выйдут в 1/8 финала, но вылетят на этой стадии турнира – по 13 миллионов долларов (таких команд будет восемь).

По 9 миллионов долларов получат сборные, которые выступят на групповой стадии, но не выйдут из группы.

Кроме того, каждая команда получит 1,5 миллиона долларов в преддверии соревнований для покрытия расходов на подготовку.

Дополнительные средства

Следует отметить, что 440 миллионов долларов – это призовые, которые ФИФА будет распределять между национальными футбольными ассоциациями. Однако у ФИФА будут и другие расходы, связанные с турниром. Еще 370 миллионов долларов будут распределены между футбольными клубами, чьи игроки будут задействованы в матчах чемпионата мира. На часть этих средств могло рассчитывать и киевское Динамо, если бы защитник Томаш Кендзера попал бы в заявку сборной Польши. Он был в предыдущем списке, но в финальную заявку не попал.

Еще 220 миллионов долларов – это сумма страховки футболистов от повреждений.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. 18 декабря состоится финал, где и определится чемпион мира.