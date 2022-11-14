Призовий фонд чемпіонату світу з футболу 2022 становитиме 440 мільйонів доларів. Саме ці гроші як призові й будуть розподілені між командами-учасницями. Для прикладу, на попередньому чемпіонаті світу у 2018 році в Росії призовий фонд був 400 мільйонів доларів.

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Хто стільки отримає на ЧС-2022

Найбільше отримає чемпіон світу. Перемога у фіналі принесе 42 мільйони доларів призових. Команда, яка поступиться в фіналі, отримає 30 мільйонів доларів.

27 мільйонів доларів отримає команда, яка переможе в матчі за третє місце. А збірна, яка фінішує на четвертому місці, отримає 25 мільйонів доларів.

Команди, які вилетять на стадії чвертьфіналу (чотири збірні), отримають по 17 мільйонів доларів.

Ті команди, які вийдуть в 1/8 фіналу, але вилетять на цій стадії турніру – по 13 мільйонів доларів (таких команд буде вісім).

По 9 мільйонів доларів отримають збірні, які виступлять на груповій стадії, але не вийдуть з групи.

Окрім того, кожна команда отримає 1,5 мільйона доларів напередодні змагань для покриття витрат на підготовку.

Додаткові кошти

Варто відзначити, що 440 мільйонів доларів – це призові, які ФІФА буде розподіляти між національними футбольними асоціаціями. Однак ФІФА матиме й інші витрати, які пов'язані з турніром. Ще 370 мільйонів доларів будуть розподілені між футбольними клубами, чиї гравці будуть задіяні в матчах чемпіонату світу. На частину з цих коштів могло розраховувати й київське Динамо, якби захисник Томаш Кендзьора потрапив би до заявки збірної Польщі. Він був у попередньому списку, але до фінальної заявки не потрапив.

Ще 220 мільйонів доларів – це сума страховки футболістів від ушкоджень.

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада. 18 грудня відбудеться фінал, де і визначиться чемпіон світу.