Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 8 сентября
8 сентября 2021 , 23:49Читати новину українською
Источник:24 канал
В среду, 8 сентября, состоялось 12 матчей в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022, который состоится в Катаре. Узнайте результаты на Спорт24.
Армения – Лихтенштейн 1: 1
Голы: Мхитарян, 45 5 (пен.) – Фрик, 80
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Албания – Сан-Марино 5:0
Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80
Беларусь – Бельгия 0:1
Гол: Прат, 33
Греция – Швеция 2:1
Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 – Куайсон, 80
Исландия – Германия 0:4
Голы: Гнабри, 4, Рюдригер, 24, Сане, 56, Вернер, 89
Италия – Литва 5:0
Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадори, 24, Ди Лоренцо, 54
Северная Ирландия – Швейцария 0:0
Косово – Испания 0:2
Голы: Форнальс, 32, Торрес, 90
Северная Македония – Румыния 0:0
Польша – Англия 1:1
Голы: Шимански, 90+2 – Кэйн, 72
Венгрия – Андорра 2:1
Голы: Саллай, 9 (пен.), Ботка, 18 – Льйовера, 82