Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 7 сентября

7 сентября 2021 , 23:47
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Источник:

24 канал

Во вторник, 7 сентября, состоялось 13 матчей в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022, который состоится в Катаре. В частности прошли поединки в группе сборной Украины. Узнайте результаты на Спорт24.

Азербайджан – Португалия 0:3

Голы: Б. Силва, 26, А. Силва, 31, Диогу, 75

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Австрия – Шотландия 0:1

Гол: Дайнс (пен.), 30

Босния и Герцеговина – Казахстан 2:2

Гол: Пьянич, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдинов, 90 + 5

Дания – Израиль 5:0

Голы: Поульсен, 28, Кьер, 31, Ольсен, 41, Делейни, 58, Корнелиус, 90 + 1

Ирландия – Сербия 1:1

Гол: Миленкович, 87 (авт.)  – Милинкович-Савич, 20

Нидерланды – Турция 6:1

Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38 (пен.), 54, Тел, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+2
Удаление: Союнчу, 44 (Турция)

Норвегия – Гибралтар 5:1

Голы: Торстведт, 23, Голанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43

Россия – Мальта 2:0

Гол: Смолов, 10, Бакаев, 84 (пен.)

Словакия – Кипр 2:0

Гол: Шранц, 55, Косцелнік, 78

Фарерские отсрови – Молдова 2:1

Голы: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 – Милинчану, 84

Франция – Финляндия 2:0

Голы: Гризманн, 25, 54

Хорватия – Словения 3:0

Гол: Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4

Черногория – Латвия 0:0

Автор: Юрій Семенюк