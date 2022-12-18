Месси установил уникальное достижение на чемпионате мира, забив голы на каждой стадии турнира

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу 2022 года. А капитан команды Лионель Мкси установил уникальное достижение, забив на каждой стадии турнира, включая финал.

Месси стал первым футболистом, которому удалось забить голы на чемпионате мира на групповой стадии, 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.

Достойно внимания Сборная Аргентины – чемпион мира по футболу 2022

На групповой стадии Месси забил голы в ворота Саудовской Аравии и Мексики. В 1/8 финала он отличился в воротах Австралии. В четвертьфинале он забил гол в ворота Нидерландов. А в полуфинале от него пострадала сборная Хорватии – им он забил с пенальти.

С пенальти Месси забил первый гол в финале в ворота Франции. А уже в овертайме – с игры.

В общей сложности на ЧМ-2022 Месси забил семь голов. Но этого оказалось недостаточно, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира. Его опередил француз Килиан Мбаппе, в финале оформивший хет-трик, в общей сложности отличившийся восемь раз на Мундиале.

При этом Месси был близок к тому, чтобы повторить уникальное достижение француза Жюста Фонтена. Тот на ЧМ-1958 забил во всех шести матчах турнира, отметившись в общей сложности 13 раз в воротах соперника. Вот только Франция тогда не сумела выйти в финал, уступив в полуфинале Бразилии. Так что шестой матч для Фонтена тогда был за бронзовые награды, а не финал.

Еще одно отличие в том, что Месси на ЧМ-2022 провел один матч, в котором он не забил – на групповой стадии против Польши. При этом он тогда не реализовал пенальти.