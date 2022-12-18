Мессі став першим футболістом, якому вдалося забити голи на чемпіонаті світу на груповій стадії, 1/8 фіналу, чвертьфіналі, півфіналі та фіналі.

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На груповій стадії Мессі забив голи у ворота Саудівської Аравії та Мексики. В 1/8 фіналу він відзначився у воротах Австралії. У чвертьфіналі він забив гол у ворота Нідерландів. А в півфіналі від нього постраждала збірна Хорватії – їм він забив з пенальті.

З пенальті Мессі забив і перший гол у фіналі у ворота Франції. А вже в овертаймі – з гри.

Загалом на ЧС-2022 Мессі забив сім голів. Але цього виявилося недостатньо, щоб стати кращим бомбардиром турніру. Його випереди француз Кіліан Мбаппе, який у фіналі оформив хет-трик, а загалом відзначився вісім разів на Мундіалі.

При цьому Мессі був близьким до того, щоб повторити унікальне досягнення француза Жуста Фонтена. Той на ЧС-1958 забив у всіх шести матчах турніру, загалом відзначившись 13 разів у воротах суперника. От тільки Франція тоді не зуміла вийти у фінал, поступившись у півфіналі Бразилії. Тож шостий матч для Фонтена тоді був за бронзові нагороди, а не фінал.

Ще одна відмінність в тому, що Мессі на ЧС-2022 провів один матч, в якому він не забив – на груповій стадії проти Польщі. При цьому він тоді не реалізував пенальті.