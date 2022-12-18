Мбаппе, Месси и еще два аргентинца: кто получил индивидуальные награды на ЧМ-2022

После финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года, были розданы индивидуальные награды лучшим игрокам турнира. Трое из них – аргентинцы.

В финале чемпионата мира сыграли сборные Аргентины и Франции. "Альбиселесте" победили в серии пенальти и в третий раз в истории стали чемпионом мира.

Подробнее Сборная Аргентины – чемпион мира по футболу 2022

Лучший игрок турнира

Им стал аргентинец Лионель Месси. Для него это вторая подобная награда. Он также отличался и лучшим игроком ЧМ-2014, но тогда Аргентина в финале проиграла Германии. В этот раз аргентинцы победили. А сам Месси в финале забил два гола.

Лучший бомбардир

Здесь победу одержал француз Килиан Мбаппе. Хотя в финал лидировал в гонке бомбардиров именно Месси – у обоих игроков было по пять забитых голов, но аргентинец опережал своего соперника по дополнительным показателям. Но в финале Месси оформил дубль, а Мбаппе – хет-трик. И с 8 голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Лучший молодой игрок

Им признали аргентинца Энцо Фернандеса. Он ехал на этот турнир как игрок ротации, поэтому в первых двух матчах выходил на замену. Но во втором матче забил гол в ворота Мексики. И после этого следующие игры начинал в старте "Альбиселеста". Ему только 21 год.

Лучший вратарь

Эту награду получил также аргентинец – Эмилиано Мартинес. На этом турнире он сыграл все семь матчей, трижды покинув поле без пропущенных голов. А в четвертьфинале и финале выиграл серии пенальти, отбив удары соперника.