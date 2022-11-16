"Суспильне" не покажет все матчи ЧМ-2022 в прямом эфире: какие игры смогут увидеть зрители

Украинский вещатель "Суспильне" является одним из официальных трансляторов матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Он будет транслировать матчи на разных платформах. Но не все матчи на канале будут показаны в прямом эфире.

На чемпионате мира по футболу будет сыграно 64 матча. Все они будут доступны для просмотра на разных платформах "Суспильного". Транслировать матчи чемпионата мира будет:

сайт "Суспильне Спорт" (здесь будут прямые трансляции, записи матчей и хайлайты),

местные телеканалы "Суспильного" (прямые трансляции и отложенные показы),

"Радио Проминь" (радиотрансляции поединков).

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Но не все матчи будут показаны на платформах "Суспильного" в прямом эфире. Некоторые матчи покажут в записи. Пока известно, какие матчи первого и второго туров группового этапа будут транслироваться в прямом эфире, а какие – в записи.

*вживую – прямая трансляция, отложено – в повторе, VOD – полная запись матча.

Первый тур

Воскресенье, 20 ноября

17:00. Катар – Эквадор (группа A) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного + Радио Проминь

Понедельник, 21 ноября

15:00. Англия – Иран (группа B) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Нидерланды – Сенегал (группа A) – вживую: Радио Проминь, отложено: местные телеканалы Суспильного, VOD: Суспильне Спорт

21:00. США – Уэльс (группа B) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

Вторник, 22 ноября

12:00. Аргентина – Саудовская Аравия (группа C) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Дания – Тунис (группа D) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Мексика – Польша (группа C) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного + Радио Проминь

21:00. Франция – Австралия (группа D) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

Среда, 23 ноября

12:00. Марокко – Хорватия (группа F) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Германия – Япония (группа E) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного + Радио Проминь

18:00. Испания – Коста-Рико (группа F) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

21:00. Бельгия – Канада (группа E) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

Четверг, 24 ноября

12:00. Швейцария – Камерун (группа G) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Уругвай – Южная Корея (группа H) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Португалия – Гана (группа H) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

21:00. Бразилия – Сербия (группа G) – вживую: Радио Проминь, отложено: местные телеканалы Суспильного, VOD: Суспильне Спорт

Второй тур

Пятница, 25 ноября

12:00. Уэльс – Иран (группа B) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Катар – Сенегал (группа A) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Нидерланды – Эквадор (группа A) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

21:00. Англия – США (группа B) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного + Радио Проминь

Суббота, 26 ноября

12:00. Тунис – Австралия (группа D) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Польша – Саудовская Аравия (группа C) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Франция – Дания (группа D) – вживую: Радио Проминь, отложено: местные телеканалы Суспильного, VOD: Суспильне Спорт

21:00. Аргентина – Мексика (группа C) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного + Радио Проминь

Воскресенье, 27 ноября

12:00. Япония – Коста-Рика (группа E) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Бельгия – Марокко (группа F) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Хорватия – Канада (группа F) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

21:00. Германия – Испания (группа E) – вживую: Радио Проминь, отложено: местные телеканалы Суспильного, VOD: Суспильне Спорт

Понедельник, 28 ноября

12:00. Камерун – Сербия (группа G) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

15:00. Гана – Южная Корея (группа H) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

18:00. Бразилия – Швейцария (группа G) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного + Радио Проминь

21:00. Португалия – Уругвай (группа H) – вживую: Суспильне Спорт + местные телеканалы Суспильного

Какие матчи третьего тура будут в прямом эфире, станет известно впоследствии.

Следует отметить, что еще одним официальным транслятором матчей ЧМ-2022 в Украине является платформа Megogo. Там все матчи будут показаны в прямом эфире.