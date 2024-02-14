Проиграли более 6 минут: украинцы неудачно пробежали индивидуальную гонку на чемпионате мира

В чешском Нове-Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Лучший среди украинцев Антон Дудченко показал 29-й результат.

14 февраля индивидуальной гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону, проходящий в чешском Нове-Место. Только один украинский биатлонист забежал в топ-30, пишет 24 Канал.

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Антон Дудченко показал 29-й результат

Лучшим в составе сборной Украины стал Антон Дудченко. 27-летний спортсмен заработал две минуты штрафа на первом огневом рубеже и финишировал с 29-м результатом.

Остальные украинцы выступили значительно хуже: Артем Прима, Тарас Лесюк и Денис Насыко вообще показали результаты за пределами топ-60.

Вторую подряд золотую медаль чемпионата мира выиграл норвежец Йоханнес-Тингнес Бё. Его старший брат Тарьей Бё стал вице-чемпионом мира, а бронзовую награду получил немец Бенедикт Долль.

Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+0+0+0) 45:49,0

2. Тарьей Бё (0+1+0+0+0) +58,9

3. Бенедикт Долль (0+0+0+1) +1:53,3

...

29. Антон Дудченко (2+0+0+0) +6:00,4

62. Артем Прима (0+2+0+2) +8:34,2

73. Тарас Лесюк (1+2+0+1) +10:03,6

76. Денис Насико (2+1+1+0) +10:35,0

Следующей гонкой чемпионата мира в Нове-Место будет одиночная смешанная эстафета, которая состоится 15 февраля и начнется в 19:00 по Киеву.