14 лютого індивідуальною гонкою продовжився чемпіонат світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто. Лише один український біатлоніст забіг до топ-30, пише 24 Канал.

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Антон Дудченко показав 29-й результат

Найкращим у складі збірної України став Антон Дудченко. 27-річний спортсмен заробив дві хвилини штрафу на першому вогневому рубежі та фінішував із 29-м результатом.

Решта українців виступили значно гірше: Артем Прима, Тарас Лесюк та Денис Насико взагалі показали результати за межами топ-60.

Другу поспіль золоту медаль чемпіонату світу виграв норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо. Його старший брат Тар'єй Бьо став віцечемпіоном світу, а бронзову нагороду здобув німець Бенедікт Долль.

Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (1+0+0+0) 45:49,0

2. Тар'єй Бьо (0+1+0+0) +58,9

3. Бенедікт Долль (0+0+0+1) +1:53,3

...

29. Антон Дудченко (2+0+0+0) +6:00,4

62. Артем Прима (0+2+0+2) +8:34,2

73. Тарас Лесюк (1+2+0+1) +10:03,6

76. Денис Насико (2+1+1+0) +10:35,0

До слова. Наступною гонкою чемпіонату світу в Нове-Мєсто буде одиночна змішана естафета, яка відбудеться 15 лютого й розпочнеться о 19:00 за Києвом.