Все медали у норвежцев, украинцы вне топ-20: результаты мужского спринта на чемпионате мира
В чешском Нове-Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялся мужской спринт. Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный показал 21-й результат.
10 февраля мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону, проходящий в чешском Нове-Место. Украинским биатлонистам не удалось забежать в двадцатку лучших, пишет 24 Канал.
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Стурла Легрейд стал чемпионом мира в спринте
Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный. Капитан команды не закрыл одну мишень на стрельбе лежа и показал 21-й итоговый результат на финише.
Также в гонку преследования квалифицировались Антон Дудченко и Артем Прима: первый с чистой стрельбой занял 39 место, а второй после трех кругов штрафа закрыл топ-30.
Только Тарас Лесюк из-за 67 места не сможет принять участие в персьюте. Единственной личной гонкой на чемпионате мира, которую он еще может пробежать, остается индивидуальная гонка.
Весь пьедестал почета оказался под норвежцами: Стурла Легрейд стал чемпионом мира, Йоханнес-Тингнес Бё завоевал серебряную медаль, а бронзовая награда досталась Ветле-Сьястаду Кристиансену.
Результаты мужского спринта
1. Стурла Легрейд (0+0) 25:23,9
2. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0) +3,5
3. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0) +18,6
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21. Дмитрий Пидручный (1+0) +2:05,0
39. Антон Дудченко (0+0) +2:59,8
60. Артем Прима (1+2) +3:37,4
67. Тарас Лесюк (1+2) +3:53,4