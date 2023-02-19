Украина впервые за 14 лет не завоевала ни одной медали на ЧМ по биатлону: медальный зачет-2023

Наша сборная неудачно съездила в немецкий Обергоф. Лучшим выступлением стало пятое и восьмое места Дмитрия Пидручного в спринте и гонке преследования соответственно.

В Германии подошел к завершению чемпионат мира по биатлону. В воскресенье в Обергофе прошли масстарты среди мужчин и женщин, где торжествовали шведы – Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг.

По теме Третьи с конца: женская сборная Украины по биатлону провалила эстафету на ЧМ-2023

Для Украины этот ЧМ прошел не слишком удачно. В 12 соревнованиях приняли участие двенадцать наших спортсменов (по шесть мужчин и женщин). Ни одному из них не подчинилась хотя бы одна медаль. Такого не случалось 14 лет.

В общей сложности на ЧМ-2023 в Обергофе было разыграно 12 комплектов медалей. Мужчины соревновались в спринте, гонке преследования, масстарте, индивидуальных гонках, а также в классической и смешанной эстафете.

Только шесть стран поднимались на подиум во время чемпионата мира-2023. Победительницей стала сборная Норвегии, которая была лучшей на четвертом ЧМ подряд.

Читайте также Золотое поражение Бё, украинцы не сделали подарок имениннику Санитре на ЧМ в Обергофе

Представителям этой скандинавской страны подчинились 13 медалей, в том числе пять золотых. Все они на счету Йоханнеса Бё. Последний день Мундиаля позволил выйти на второе место Швеции, тогда как Франция стала третьей.

Медальный зачет ЧМ-2023 в Обергофе: